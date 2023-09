Tour d'Espagne - Kaden Groves, 5e de l'étape du jour, surpris dans le sprint à l'arrivée de la 7e étape

"C'est un peu décevant. Malheureusement, Robbe Ghys a chuté dans ma roue. Il m'a vraiment manqué dans le final aujourd'hui et j'espère qu'il va bien", a commenté l'Australien au micro des organisateurs. "C'était une étape facile, donc il y a beaucoup de gens qui essaient dans le final en pensant qu'ils peuvent faire un bon sprint, et malheureusement, nous avons manqué d'hommes. C'est sûr que sur une étape comme celle-ci, ceux qui ont la bonne ligne peuvent faire un bon sprint. En fin de compte, je me suis fait enfermer et j'étais hors de position dans le dernier virage. Pour ce qui est des points, je pense que c'est bon, mais je voulais vraiment gagner aujourd'hui. Je pense que j'ai eu mes meilleures sensations de la course jusqu'à présent aujourd'hui, donc c'est décevant de ne pas avoir été dans le coup", a ajouté le porteur du maillot vert du classement par points.