Une délégation russe à Ouagadougou pour échanger sur une coopération militaire

"Nous avons discuté des questions évoquées lors de la rencontre entre le président de la transition du Burkina Faso et celui de la Fédération de Russie lors du sommet Russie-Afrique à Saint Pétersbourg", a déclaré le vice-ministre Yunus-Bek Yevkurov, a l'issue d'une rencontre avec le président de transition burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré.

"Nous avons également abordé les conclusions des échanges entre les ministres en charge de la défense des deux pays en Russie", a ajouté M. Yevkurov, à la tête d'une délégation d'une dizaine d'officiers et de diplomates.

Il a affirmé que "ce qui doit être fait" entre les deux pays concerne "toutes les questions qui pourraient susciter une coopération", notamment "la coopération militaire, la coopération technique, mais aussi la coopération dans le domaine de l'économie, de l'énergie nucléaire".

"Dans le domaine de la coopération militaire, on va discuter du format de la formation des élèves officiers et officiers burkinabè", a-t-il précisé.

"On va faire de notre mieux pour aider (le Burkina Faso) à se développer dans toutes ces sphères", a assuré le colonel-général Yevkurov.

Le Burkina Faso, théâtre de deux coups d'État militaires en 2022, est pris depuis 2015 dans une spirale de violences jihadistes qui ont fait depuis sept ans plus de 16.000 morts - civils et militaires - selon l'ONG Acled, et plus de deux millions de déplacés.

Après avoir ordonné le départ des troupes françaises de son sol en janvier, le pays a affiché son souhait de diversifier ses partenaires et s'est notamment rapproché de la Russie.