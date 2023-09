US Open - Joran Vliegen passe le premier tour en double mixte

Associé à la Chinoise Yifan Xu (WTA 37 en double), Joran Vliegen (ATP 20 en double) s'est imposé au premier tour face à la Chilienne Alexa Guarachi et à l'Argentin Andres Molteni, qui remplaçaient la 2e tête de série composée de l'Américaine Desirae Krawczyk et du Britannique Neal Skupski. La rencontre s'est jouée au super tie-break après 1h44 de jeu: 7-6 (7/2), 4-6 et 10/6 en faveur de la paire sino-belge.

Finaliste du dernier Wimbledon, celle-ci rencontrera au 2e tour le duo américain Ashlyn Krueger etn Ethan Quinn, bénéficiaire d'une wildcard.

Sander Gillé, 32 ans, fait la paire de son côté avec l'Allemande Laura Siegemund, 35 ans. Le duo est opposé à la première paire tête de série, américaine, formée par Jessica Pegula, 29 ans, et Austin Krajicek, 33 ans.