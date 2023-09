US Open - Wickmayer, battue par Keys: "Elle a été très agressive, sans faire de fautes"

"Ce fut un match difficile", a-t-elle confié à Belga après sa défaite. "Madison a très bien commencé et m'a breakée directement. Elle a été très agressive, sans faire de fautes. J'aurais peut-être pu essayer de mettre plus la pression pour la faire douter un peu. Mais ce n'était pas facile vu le rythme qu'elle m'a imposé. Je n'étais également pas encore à 100%, mais elle était trop forte pour moi aujourd'hui."

Demi-finaliste en 2009, Yanina Wickmayer n'oubliera ainsi pas que sa participation à cet US Open n'avait tenu qu'à un fil après s'être blessée au dos au troisième tour des qualifications, vendredi dernier, contre l'Américaine Sachia Vickery (WTA 203).

"Jouer dans le stade Arthur Ashe est impressionnant", a-t-elle poursuivi. "Cela faisait longtemps que je n'avais plus eu l'occasion de m'y produire. Dans l'ensemble je reste très satisfaite de mon parcours, même si je veux toujours plus, ce qui est normal en tant que joueuse pro. Maintenant, le tournoi n'est pas fini et je vais me concentrer à fond sur le double."

Yanina Wickmayer est, en effet, encore en lice en double dames à Flushing Meadows, en compagnie de Greet Minnen. Elle y retrouvera d'ailleurs au deuxième tour, la Russe Vera Zvonareva, qu'elle avait battue en simple mardi, et qui fait équipe avec l'Allemande Laura Siegemund. Madison Keys, de son côté, se mesurera à la Russe Liudmila Samsonova (WTA 15) pour une place en huitième de finale.