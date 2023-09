Coupe du monde de basket - Le Soudan du Sud qualifié pour ses premiers Jeux l'an prochain à Paris

Les "Bright Stars", qui participent à leur premier Mondial, sont assurés de terminer avec le meilleur bilan des cinq équipes africaines (trois victoires pour deux défaites) après la défaite de l'Egypte (2/3), battue par la Nouvelle-Zélande (88-86).

"Quel match, quel match... Je suis sans voix pour être honnête. Aller aux Jeux olympiques... C'est tellement irréel", a déclaré très ému, avant de sécher ses yeux, le sélectionneur américain du Soudan du Sud, Royal Ivey.

La sélection de l'ancien joueur NBA Luol Deng, président de la fédération et entraîneur pour la fin des qualifications à la Coupe du monde, apporte ainsi le sourire à un pays indépendant depuis 2011 et qui peine toujours à se remettre d'une sanglante guerre civile ayant fait au moins 380.000 morts et des millions de déplacés entre 2013 et 2018.

Le Japon a pour sa part décroché le billet direct attribué à la zone Asie après sa victoire contre le Cap-Vert, à Okinawa (80-71).

L'Australie, meilleur pays d'Océanie lors de ce Mondial, et la France en tant que pays organisateur étaient déjà qualifiés pour les Jeux.

Quatre billets directs restent à attribuer à la Coupe du monde, pour les deux pays les mieux classés des zones Europe et Amériques.

Les quatre autres places à Paris seront décernées à l'issue des tournois de qualification olympique.