Europa League - L'Union Saint-Gilloise accueillera Toulouse en ouverture avant un déplacement à Anfield

Après avoir disposé de Lugano en barrages, l'Union a été versée dans un groupe avec Liverpool, Toulouse, et les Autrichiens de LASK. Liverpool a connu une saison 2022-2023 difficile en Angleterre, qui l'a vu terminer hors du top-4 qualificatif pour la Ligue des Champions, mais les Reds font figure d'ogre dans le groupe E. Ils ont remporté le championnat d'Angleterre en 2020 et la Ligue des Champions en 2019, et atteint la finale de l'Europa League en 2016.

Toulouse s'est qualifié pour l'Europa League en remportant la Coupe de France face à Nantes, et retrouve la C3 pour la première fois depuis la saison 2009-2019. Le TéFéCé avait alors disputé la phase de poules de l'Europa League. LASK Linz a terminé 3e du championnat autrichien lors de l'exercice 2022-2023, derrière le RB Salzbourg et Sturm Graz.

Après l'accueil de Toulouse le 21 septembre à 18h45, et le déplacement à Liverpool le 5 octobre à 21h00, l'Union accueillera LASK le 26 octobre à 21h00 avant de se déplacer en Autriche le 9 novembre à 18h45. Suivront les deux derniers matches retours, à Toulouse (30 novembre, 21h00) et face à Liverpool (14 décembre, 18h45).

L'Union Saint-Gilloise a disputé son barrage à domicile contre Lugano dans l'enceinte anderlechtoise du Lotto Park. Le club n'a pas encore annoncé où il disputerait ses matches à domicile de la phase de poules. La saison dernière, ceux-ci s'étaient déroulés dans le stade de Louvain, à Den Dreef.