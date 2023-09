Georges-Louis Bouchez entarté lors d'une séance dédicace, il portera plainte

L'incident s'est produit vers 11h30. "Un père et son fils patientaient depuis une trentaine de minutes dans la file lorsque l'individu le plus âgé a sorti une tarte d'une farde et a entarté le président", a expliqué le porte-parole.

Après l'incident, Georges-Louis Bouchez aurait rapidement pris une douche avant de poursuivre la séance de dédicaces. Il se serait ensuite entretenu avec son agresseur afin de "débattre en toute démocratie et sans violence".

"Ce n'est pas normal de s'en prendre à quelqu'un physiquement", a déclaré le porte-parole du MR, ajoutant que M. Bouchez allait porter plainte pour qu'un "acte soit posé". "La violence ne peut pas être banalisée."

Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit Georges-Louis Bouchez étaler les restes de la tarte à la crème sur le crâne de son entarteur, maintenu au sol par des vigiles et vraisemblablement un policier en civil.