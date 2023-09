Les Belges à l'étranger - Almeria battu par le Celta n'a toujours pas gagné cette saison

À la mi-temps, l'équipe locale était menée 0-2 suite à des buts d'Unai Nunez (24e) et de Jorgen Strand Larsen (33e). Almeria a fait son retour en seconde période via Sergio Akieme (54e) et Sergio Arribas (68e). L'égalisation a été obtenue sur un assist de l'international belge Espoirs Largie Ramazani, qui a joué toute la rencontre. Cependant, Willot Svedberg (87e) a permis au Celta de repartir avec les trois points.

Au classement, Almeria est 19e et avant-dernier avec 1 point.