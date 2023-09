Les Belges à l'étranger - Divock Origi prêté par l'AC Milan à Nottingham Forest

Origi, 28 ans, était arrivé à Milan la saison dernière après la fin de son contrat avec Liverpool. La saison dernière, il a joué 36 rencontres pour 2 buts et 2 assists au compteur. Ne faisant pas partie des plans de Stefano Pioli, l'entraîneur milanais, Origi retrouvera la Premier League cette saison après sept années à Liverpool.

Formé à Genk puis à Lille où il a fait ses débuts professionnels en 2013, Origi avait rejoint définitivement Liverpool en 2015. Il a disputé 175 matches pour les Reds avec 41 buts et 18 assists au compteur. Sur le plan collectif, il a remporté un titre de champion d'Angleterre, une Coupe d'Angleterre, une Coupe de la Ligue anglaise, une Ligue des Champions, en inscrivant un but en finale contre Tottenham, et une Coupe du monde des clubs.

L'attaquant compte également 32 caps avec les Diables Rouges pour 3 buts marqués mais n'a plus été appelé depuis mars 2022 et un match amical contre le Burkina Faso (3-0).