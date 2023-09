Les Belges à l'étranger - Koen Casteels quittera le VfL Wolfsburg à la fin de la saison

"Le moment est venu pour moi de faire mes adieux au VfL Wolfsburg après neuf ans et de relever encore une fois un nouveau défi", a déclaré Casteels dans le communiqué. "J'ai mûrement réfléchi à cette décision et je me réjouis de ce qui vient". Le gardien de but a disputé son 216e match de Bundesliga avec Wolfsburg lors de la rencontre de samedi perdu 3-1 à Hoffenheim.

"Koen a toujours réalisé d'excellentes performances depuis des années et est devenu au fil du temps l'un des visages de notre équipe" a réagi le directeur sportif du VfL Marcel Schäfer. "Nous pouvons d'ores et déjà faire le bilan d'une période très fructueuse passée ensemble, mais nous avons encore une saison complète devant nous et je suis sûr que Koen jouera à nouveau un rôle important dans la réalisation de nos objectifs. J'espère également qu'il pourra réaliser son rêve de participer au Championnat d'Europe l'année prochaine."