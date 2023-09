Mondiaux de kayak marathon - Laurens Pannecoucke 7e de l'épreuve longue de marathon à Vejen

Le sportif de La Défense, a parcouru la longue distance en 2h00:46, soit à près de 3 minutes du Danois Mads Pedersen, vainqueur en 1h57:57. Le triple champion du monde sur marathon de 2019, 2021 et 2022, médaillé d'argent jeudi sur distance courte, a devancé le Sud-Africain Andrew Birkett (2h00:29) et le Norvégien Eivind Vold (2h00:30). Pannecoucke, ancien olympien sur les courses en ligne (Londres 2012), a quitté la discipline en 2016 et se consacre désormais aux longues distances. Il s'était classé samedi 15e de l'épreuve courte.

Chez les juniors, Frederik Schulze a pris la 16e place, en 1h38:17, d'une course remportée par l'Argentin Vicente Vergauven (1h34:54), devant son compatriote Joaquin Catalano (1h34:55) et le Hongrois Arpad Kekesi (1h34:57). Deuxième Belge engagé, Wannes Loncke s'est classé 24e, en 1h43:49.