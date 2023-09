Premier League - Sofyan Amrabat débarque à Manchester United prêté par la Fiorentina

Amrabat, 27 ans, joue pour la Fiorentina depuis janvier 2020 après un passage au Club Bruges entre août 2018 et janvier 2020. Il n'a joué que 30 matches pour les Brugeois avant de rejoindre la Serie A. Avec la Fiorentina, il a disputé 107 rencontres pour 1 but et 1 assist au compteur.

International marocain, le milieu défensif compte 49 caps avec les Lions de l'Atlas avec qui il a atteint les demi-finales de la Coupe du monde l'hiver dernier. Le Maroc avait ensuite perdu le match pour la 3e place contre la Croatie.