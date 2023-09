Tour d'Espagne - Primoz Roglic savoure une victoire bien construite par Jumbo-Visma

"C'est bien ! Maintenant, je peux être encore plus détendu", a commenté Primoz Roglic au micro des organisateurs. "Je suis surtout content d'avoir récupéré après ma chute. Je profite de la situation maintenant et nous avançons au jour le jour. Nous espérons toujours le meilleur. Les gars ont fait un travail vraiment incroyable pour contrôler une belle échappée. Je n'avais pas d'autre choix que de gagner à la fin. C'était une montée difficile (Xorret de Cati, ndlr). C'était la première fois que je la faisais et je ne connaissais pas vraiment le final. C'est toujours un peu un pari dans un sprint mais j'avais les jambes pour le faire. Nous avons au moins trois coureurs pour le général maintenant. Mais peut-être qu'un autre va encore arriver?"