Tour d'Espagne - Remco Evenepoel, 2e : "Je me sens un peu stupide, c'est une pilule amère à avaler"

"Je me sens un peu stupide, je ne savais pas que l'on sprintait pour la victoire d'étape", a raconté Remco Evenepoel aux organisateurs. "C'est dommage et c'est une honte, j'aurais pu prendre plus de secondes de bonifications. Probablement qu'il y a eu des indications de mon équipe à la radio, mais il y avait tellement de monde dans la montée que je n'ai rien entendu. Je sais juste maintenant qu'on a manqué la possibilité de remporter une deuxième victoire dans une très belle étape sur des routes où je me sens chez moi. C'est vraiment dommage et c'est une pilule difficile à avaler."

Remco Evenepoel a certes pris 6 secondes de bonifications grappillant sur ses adversaires, mais il en aura perdu quatre sur Roglic, ce que l'ancien champion du monde avait du mal à accepter.

"Je me sentais bien et Jumbo voulait contrôler la course. Dans la dernière montée (Xorret de Cati), j'ai dit au gars d'y aller dès les premiers kilomètres, j'y ai été à fond aussi et il n'y avait plus grand-monde derrière. Sepp (Kuss de Jumbo-Visma, ndlr) a attaqué, mais j'ai pu contrôler et j'ai suivi parce que je savais qu'il restait 8-10 minutes de montée. Primoz et Jonas (Vingegaard de Jumbo-Visma) semblaient aussi avoir les jambes pour y aller. C'est vraiment dommage", a répété encore Evenepoel désormais à 2:31 de l'Américain Sepp Kuss, nouveau leader au général, mais qui n'a que 7 secondes d'avance sur Roglic (7e)