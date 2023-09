Un collectif dénonce le projet d'aménagement d'un parc d'activité économique mixte à Herve

"Le projet présenté a été conçu dans l'esprit du XXe siècle. Il est implanté dans une Zone d'activité économique mixte et dans deux Zones d'aménagement communal concerté telles qu'elles ont été prévues au plan de secteur. Le monde a changé depuis et nous sommes placés devant des enjeux vitaux liés entre autres au dérèglement climatique et à l'effondrement de la biodiversité", argumente ainsi le collectif, relevant plusieurs problèmes.

Le projet, première phase avant le développement d'un parc immobilier, ne tient par ailleurs pas compte des nouveaux risques liés aux inondations, estime le collectif, dénonçant sa réalisation comme "irresponsable", et pointant du doigt une "artificialisation" des sols d'une zone de plus de 80ha, entre Herve et Battice. "L'artificialisation de dizaines d'hectares sur les hauteurs de Herve ne peut qu'aggraver la situation en aval lors de la survenue de fortes pluies en provoquant inévitablement des inondations et des débordements, tant sur le versant Meuse que sur le versant Vesdre", ajoute-t-il.

Le collectif craint par ailleurs pour la préservation des terres agricoles de la zone, une partie non négligeable des terrains d'implantation du PAEM étant constituée de prairies permanentes à vocation agricole.