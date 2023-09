US Open - Joran Vliegen se hisse en quarts de finale du double mixte

Joran Vliegen, 30 ans, et Yifan Xu, 35 ans, finalistes mi-juillet dernier à Wimbledon, ont battu en 8es de finale le duo américain, 19 ans tous les deux, formé par Ashlyn Krueger et Ethan Quinn, bénéficiaires d'une invitation. Le score: 6-2, 7-6 (7/2) en 1 heure et 11 minutes de jeu.

En quarts de finale, la paire sino-belge affrontera soit la Kazakhe Anna Danilina, 28 ans, et le Finlandais Harri Heliovaara, 34 ans, soit une autre paire américaine composée d'Alycia Parks, 22 ans, et Denis Kudla, 31 ans.

Eliminés en double messieurs Sander Gillé et Joran Vliegen étaient toujours en piste en double mixte. Sander Gillé, 32 ans, qui faisait la paire avec l'Allemande Laura Siegemund, 35 ans, a été éliminée vendredi au premier tour.