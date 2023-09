US Open - Novak Djokovic remonte deux sets contre Laslo Djere pour passer en huitièmes de finale

"J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver la solution. Au début, je n'avais pas beaucoup d'options mais ensuite, j'ai élevé mon niveau. Quand j'ai fait le break dans le troisième set, j'ai compris que j'avais une ouverture", a expliqué Djokovic qui a avoué que ce match avait été "l'un des plus difficiles" qu'il ait eu à jouer à Flushing Meadows.

Dans une moitié de tableau délestée de nombre de ses têtes de série, le Serbe de 36 ans, assuré de redevenir N.1 mondial à l'issue du tournoi, affrontera dimanche pour une place en quarts le Croate Borna Gojo (ATP 105), issu des qualifications.

En cas de succès, il jouerait ensuite le vainqueur de la rencontre entre l'Américain Taylor Fritz (ATP 9/N.9), et le qualifié suisse Dominic Stricker (ATP 128). Ce dernier, qui s'est offert les scalps de l'Australien Alexei Popyrin (ATP 41) et du Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 7/N.7) aux deux premiers tours, a poursuivi sur sa lancée avec un succès plus étriqué cependant contre l'invité français Benjamin Bonzi (ATP 108), 2-6, 7-5, 7-6 (7/4), 3-6, 6-2.

Fritz n'a quant à lui fait qu'une bouchée d'un autre qualifié, le Tchèque Jakub Mensik. Il n'a eu besoin que d'une heure et demie pour le battre 6-1, 6-2, 6-0.

L'Américain Frances Tiafoe (ATP 10/N.10) s'est offert le Français Adrian Mannarino (ATP 35/N.22), 4-6, 6-2, 6-3, 7-6 (7/8) et s'en va affronter l'Australien invité Rinky Hijikata (ATP 110) en huitièmes.