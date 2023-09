Jeux asiatiques - Le CIO déclare finalement "infaisable" la participation des athlètes russes et bélarusses

"La participation d'athlètes avec des passeports russes et bélarusses aux Jeux asiatiques 2023 a été explorée et discutée au Sommet Olympique de décembre 2022, mais a été jugée infaisable à cause de raisons techniques", a révélé le site spécialisé insidethegames.biz, citant le CIO.

En juillet dernier, l'OCA avait voté en faveur de l'ouverture des Jeux asiatiques à un quota de 500 athlètes russes et bélarusses, qui auraient dû concourir sous bannière neutre. L'un des porte-paroles de l'organisation a cependant communiqué auprès d'insidethegames "qu'aucun athlète russe ou bélarusse" ne serait présent aux Jeux, "et c'est une décision du CIO, pas de l'OCA." Ces mêmes athlètes avaient été bannis des Jeux européens plus tôt cette année.

Les Jeux asiatiques d'Hangzhou devaient avoir lieu en 2022, mais ils ont été reportés d'un an à cause des règles sanitaires très strictes en Chine. Ils se dérouleront du 23 septembre au 8 octobre.

Le CIO avait banni la Russie et le Bélarus des compétitions sportives internationales à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Il y a quelques mois, il avait cependant recommandé aux fédérations sportives nationales d'autoriser le retour des athlètes issus des deux pays, sous bannière neutre, dans les compétitions individuelles et sous des conditions strictes.

Cette recommandation ne concerne cependant pas les Jeux Olympiques de Paris 2024, et les Jeux Olympiques d'hiver 2026 à Milan. Une décision sera prise "en temps voulu" les concernant, d'après le CIO. La Russie et le Bélarus, ainsi que le Guatemala, n'ont pas été formellement invités à Paris 2024.