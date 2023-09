Météo - Un dimanche ensoleillé et un début de semaine estival

Lundi, le temps sera à nouveau assez ensoleillé avec, par moments, des nuages d'altitude. A l'aube, de la brume ou un banc de brouillard local pourront s'observer. Les maxima se situeront entre 23 et 27 degrés. Le vent sera faible puis modéré de secteur est.

La nuit de lundi à mardi, le ciel sera pratiquement dégagé avec des minima de 13 à 17 degrés. Le vent sera faible à modéré, sur les hauteurs ardennaises modéré à parfois assez fort, d'est à sud-est.

Mardi, le temps sera sec, chaud et ensoleillé avec tout au plus quelques nuages élevés. Les maxima oscilleront autour de 24 degrés en Hautes Fagnes, 25 ou 26 degrés au littoral et jusqu'à 29 degrés dans le centre. Le vent sera modéré d'est à sud-est. A la côte, il sera généralement modéré et s'orientera au nord-est dans l'après-midi.