MotoGP - Francesco Bagnaia chute lourdement au GP de Catalogne avant d'être évacué sur civière

Le leader du classement provisoire du championnat du monde, qui s'était élancé en pole position, est tombé après le virage 2: une perte de contrôle de la roue avant l'a envoyé voler par-dessus son guidon et il s'est ensuite fait rouler sur la jambe. Trois autres pilotes ont été perturbés par la chute: deux d'entre eux ont quitté la piste avant de la réintégrer tandis qu'un autre a également été éjecté de sa moto.

Bagnaia (26 ans) n'a su se relever immédiatement et est resté au milieu de la piste, où les secours l'ont rejoint. Il a été conduit au centre médical du circuit.

Quelques secondes plus tôt, cinq pilotes étaient tombés dans le premier virage: l'Italien Enea Bastiannini (Ducati) a manqué son freinage à l'intérieur et a percuté le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac). Ils ont entraîné dans leur chute l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) et les Italiens Fabio Di Giannantonio (Ducati-Gresini) et Marco Bezzecchi (Ducati-VR46).

Le drapeau rouge a été brandi dans la foulée pour que les secours puissent évacuer Bagnaia et nettoyer la piste avant un second départ.