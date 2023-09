Tour de Grande-Bretagne - Olav Kooij: "Finir 1er et 2e, c'est exceptionnel"

Wout van Aert, qui disputait sa première course depuis les Mondiaux de Glasgow, avait prévenu avant le départ qu'il se mettrait au service d'Olav Kooij dans les sprints. L'Anversois garde plutôt ses ambitions pour le classement général d'une épreuve qu'il avait remportée il y a deux ans.

Ce scénario s'est vérifié dès la 1e étape dimanche. Van Aert a lancé Kooij, avant de parvenir à prendre la 2e place derrière son coéquipier néerlandais.

"C'est une victoire pour toute l'équipe", déclare Olav Kooij dans un communiqué de Jumbo-Visma. "L'équipe nous a parfaitement guidés, Wout et moi, dans le dernier virage, ce qui nous a mis dans une position idéale pour le sprint. J'étais venu pour une victoire d'étape. C'est génial de gagner tout de suite".

Kooij a loué le travail de van Aert. "Wout est un des meilleurs coureurs du monde", avance le Néerlandais. "Le fait qu'il se soit mis devant pour moi m'a donné confiance. On peut être sûr d'être guidé parfaitement avec quelqu'un comme lui. C'est un luxe de l'avoir dans l'équipe. Et finir 1er et 2e, c'est exceptionnel", a ajouté Kooij, qui porte à 53 le nombre de victoires de Jumbo-Visma cette saison.