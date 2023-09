Tour d'Espagne - L'Allemand Lennard Kämna gagne la 9e étape, Sep Kuss toujours leader

Kämna, 26 ans, décroche son 2e succès de la saison, le 9e de sa carrière, et peut se targuer désormais d'avoir remporté une étape sur les trois grands Tours. L'Italien Matteo Sobrero (Jayco AlUla) est 2e.

L'Américain Sepp Kuss (Jumbo-Visma) conserve le maillot rouge de leader. Les favoris devraient sous réserve de l'officialisation des temps pour les commissaires rester sur leur position.

Un étonnant premier tiers de course a vu l'équipe Jumbo-Visma forcer l'allure avec tous ses coureurs, et, profitant du vent, a créé des bordures pour s'isoler avec un premier peloton. Douze coureurs avec Roglic, Kuss, le maillot rouge, Vingegaard, accompagné par Evenepoel se sont retrouvés en tête avec une 40taine de secondes d'avance à l'issue d'une première heure de course avalée à plus de 50 km/h.

Huit coureurs se sont ensuite retrouvés devant: outre Kämna et Sobrero, l'Eythréen Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl-Trek), les Espagnols Dani Navarro (Burgos-BH), Rubén Fernández (Cofidis) et Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA), l'Australien Chris Hamilton (dsm-firmenich) et l'Equatorien Jonathan Klever Caicedo (EF Education-EasyPost. L'écart a flambé jusqu'à plus de 8 minutes.

L'écart a fondu ensuite pour stagner à 5:00 au moment de l'ascension finale où Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a timidement tenté de distancer Remco Evenpoel (Soudal Quick-Step).

Lundi, le peloton accueillera la première des deux journées de repos avant l'important contre-la-montre individuel de 25.8km à Valladolid.