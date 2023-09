US Open - Dehaes, le coach de Minnen, après la défaite contre Kasatkina : "La batterie était vide"

"La batterie était vide", a confié dimanche à Belga son coach Philippe Dehaes. "Avec les qualifs et le double, Greet en était à son septième match, avec deux night sessions, depuis le début du tournoi. Et pour battre Dasha, il faut être en pleine possession de ses moyens, car elle va chaque fois ramener une balle en plus. C'est sans doute la joueuse qui défend le mieux au monde. Greet a essayé, les intentions étaient bonnes, la stratégie aussi, mais Dasha a trouvé le moyen de les annihiler par des bons passings et des lobs. Ce qui fait qu'à partir de 4-3, le match a été compliqué. Il n'y a même plus de match jusqu'à 6-3, 5-1 où Kasatskina oublie de conclure. Greet a failli revenir, elle a eu une balle de 5-5, mais cela n'a pas suffi."

Philippe Dehaes tire toutefois un bilan positif du parcours de Greet Minnen à Flushing Meadows, où elle a gagné cinq matchs et égalé le meilleur résultat de sa carrière dans une levée du Grand Chelem.

"Elle m'a dit après sa victoire au deuxième tour contre Vickery qu'il y a un an, elle n'aurait jamais gagné ce match", a-t-il poursuivi."Cela veut dire que mentalement, elle a fait des progrès énormissimes. Elle va être 69e à la WTA après ce tournoi, alors qu'elle a démarré l'année en étant 220e".