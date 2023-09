US Open - Pegula stoppe Svitolina au troisième tour

Pegula, 29 ans, affrontera lundi sa compatriote Madison Keys (17e et finaliste 2017 à Flushing Meadows) pour une place en quarts de finale.

Elle a déjà atteint six fois les quarts en Grand Chelem, dont deux fois cette année (Australie et Wimbledon) et à New York l'an dernier, mais n'a jamais réussi à se hisser dans le dernier carré.

Svitolina, épouse du joueur français Gaël Monfils et qui a donné naissance en octobre dernier à une petite fille, a repris la compétition en avril et avait également atteint les quarts de finale à Roland-Garros.