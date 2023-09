Accident de travail mortel au sein de l'entreprise Agristo à Wielsbeke

La victime de 33 ans, un travailleur en CDI originaire de Deerlijk et décrit comme "passionné par son travail", effectuait un service de nuit lorsqu'elle a perdu la vie. Le travailleur était occupé sur l'une des lignes de productions lorsque des collègues ont remarqué que la ligne était à l'arrêt depuis un certain temps. Un collègue est alors venu voir et a constaté que la victime était coincée entre deux éléments du convoyeur. Les services de secours dépêchés sur place n'ont pu que constater le décès.

Les collègues de la victime, choqués, sont suivis par le service d'aide aux victimes.

Une enquête a été ouverte par le ministère public.