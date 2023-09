Bert Schelfhout, troisième candidat déclaré à la présidence de l'Open Vld

M. Schelfhout, 39 ans, est échevin de la commune de Deerlijk (Flandre occidentale). C'est aussi un ancien président de Jong Vld, l'organisation des jeunes du parti libéral flamand.

Il a confirmé sa candidature à l'agence Belga en affirmant vouloir un "renouvellement" du parti. Il a souligné qu'il ne venait pas de l'"establishment" de l'Open Vld, mais de la base.

"J'ai créé une section locale à Deerlijk en partant de zéro, j'ai été président des jeunes et collaborateur parlementaire durant plusieurs années", a expliqué M. Schelfhout.

Il a ajouté que la crédibilité du parti devrait être restaurée, avec l'émergence d'une nouvelle génération. Il souhaite ainsi que les candidats têtes de liste lors des prochaines élections, en 2024, soient nouveaux et n'aient jamais exercé de mandat.

Ce troisième candidat préconise aussi davantage de démocratie au sein du parti, en donnant davantage la parole aux membres, qui devraient pouvoir se prononcer en ligne sur un accord de majorité.

M. Schelfhout plaide également en faveur d'une révision du système électoral, du financement des partis politiques et du fonctionnement du parlement, afin de donner davantage de pouvoir aux députés. "Nous devons retourner à l'essentiel. Nous n'avons pas besoin de nouvelles idées, mais nous devons simplement mettre nos points de vue en œuvre", a-t-il encore dit.

Deux autres candidats se sont déjà déclaré pour briguer la présidence de l'Open Vld lors du congrès prévu le 23 septembre: le président intérimaire Tom Ongena - désigné par le parti début juillet à la suite de la démission surprise d'Egbert Lachaert - et depuis samedi, le dramaturge et leader d'opinion Vincent Stuer, un ancien collaborateur de deux figures libérales flamandes, Guy Verhofstadt et Karel De Gucht.