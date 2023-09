Climat - Les pays riches ont versé moins de 5% de ce que l'Afrique de l'Est a besoin

Bien qu'ils soient largement responsables de l'aggravation de la crise climatique en Afrique de l'Est, les pays riches n'ont versé à l'Éthiopie, au Kenya, à la Somalie et au Soudan du Sud que 2,4 milliards de dollars en financement du développement lié au climat en 2021, assène l'organisation Oxfam dans un communiqué lundi. Ce montant est largement en-dessous des 53,3 milliards de dollars dont l'Afrique de l'Est a besoin chaque année pour atteindre ses objectifs climatiques d'ici 2030 et pour se remettre de la crise de la faim alimentée par le climat, rappelle l'ONG.