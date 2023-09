Euro de volley - L'Italie et la Serbie enchaînent dans le groupe de la Belgique

Avec une quatrième victoire en autant de rencontres, l'Italie conserve la tête du groupe A avec 12 points, trois de plus que la Serbie, également qualifiée pour les huitièmes de finale. L'Allemagne, 3e avec 8 points, possède aussi son billet pour les huitièmes.

Les Red Dragons occupent eux la 5e et avant-dernière place du groupe A avec 1 point après trois défaites contre l'Italie (3-0), la Serbie (3-1) et l'Allemagne (3-2). Ils affronteront encore l'Estonie mardi à 18h00 et la Suisse mercredi à 18h00.

Les quatre premiers du groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. Le groupe A croise avec le groupe C avec la Pologne, les Pays-Bas, la Macédoine du Nord, la Tchéquie, le Monténégro et le Danemark.