Invasion de l'Ukraine - Rencontre entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan autour de l'accord céréalier

L'accord en question assurait un corridor dans la Mer Noire pour que les céréales ukrainiennes soient exportées vers le reste du monde, même en temps de guerre. Au mois de juillet, la Russie avait refusé de prolonger cet accord, Moscou dénonçant le fait que les exportations de ses céréales et de ses engrais étaient entravées par les sanctions occidentales.

Recep Tayyip Erdogan, quant à lui, veut relancer l'accord et s'assurer que la Russie laisse à nouveau passer les navires. Le président turc insiste que cela est nécessaire pour l'approvisionnement mondial en denrées alimentaires et pour la sécurité dans la région de la Mer Noire. Son homologue russe pose cependant plusieurs conditions et demande notamment à ce que les sanctions occidentales à l'encontre de la Russie soient assouplies.

L'Ukraine est un fournisseur de céréales important sur le marché mondial et l'export est crucial pour l'économie du pays. Entre l'été 2022 et la suspension de l'accord international, Kiev a réussi à exporter quelque 33 millions de tonnes de céréales et autres produits agricoles par la mer.

La réunion à Sotchi au sujet de la Mer Noire devrait démarrer en milieu de journée. C'est la première fois que les deux dirigeants se rencontrent depuis la réélection du président turc au mois de mai.

La Turquie est membre de l'Otan, mais n'applique pas les sanctions occidentales. C'est de cette façon que Recep Tayyip Erdogan se pose comme médiateur entre l'Ukraine et la Russie.