Le Premier ministre chinois Li Qiang participera au sommet du G20

"A l'invitation du gouvernement indien, le Premier ministre Li Qiang participera au 18e sommet du G20 à New Delhi en Inde, les 9 et 10 septembre", a indiqué une porte-parole du ministère, Mao Ning, dans un communiqué.

La semaine dernière, un responsable européen sous couvert d'anonymat avait indiqué à des journalistes à Bruxelles que le président chinois Xi Jinping ne prévoyait pas d'assister au sommet du G20.

Le président américain Joe Biden s'est dit "déçu" de cette absence.

Interrogée à ce sujet lundi lors d'un point de presse régulier, Mao Ning n'a pas confirmé la non-participation de M. Xi, se contentant d'annoncer que Li Qiang "mènerait une délégation" en Inde.

"En participant à cette réunion, le Premier ministre Li Qiang transmettra les pensées et positions de la Chine sur la coopération dans le G20, en appelant le G20 à renforcer l'unité et la coopération et en travaillant ensemble face aux défis mondiaux de l'économie et du développement".

Le président Xi a eu des discussions avec le Premier ministre indien Narendra Modi, hôte du sommet du G20, lors d'une rencontre en face-à-face lors du sommet des Brics en Afrique du Sud il y a deux semaines, mais les tensions restent vives entre les deux pays.

L'Inde a adressé mardi une "forte protestation" à la Chine après que Pékin a publié une carte revendiquant des terres que New Delhi affirme posséder, y compris un territoire proche de l'endroit où les deux pays voisins se sont battus en 2020.