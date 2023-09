Mondiaux de duathlon longue distance - Lotte Claes en bronze à Zofingen, Seppe Odeyn dans le top 5

Au terme des 10 km de course à pied, des 150 km de vélo et à nouveau 30 km à pied, la Waeslandienne de 30 ans a terminé à moins de 9 minutes de l'Allemande Merle Brunnée, victorieuse en 6h45:03. La tenante du titre sortante, la Suissesse Melanie Maurer; a pris la 2e place (6h48:34), devant la duathlète belge (6h53:47). Debbie Sanders est 9e (7h44:50) et Delphine Thirifays 11e (8h34:34).

Chez les messieurs, Seppe Odeyn, double lauréat (2016, 2021), a terminé 5e d'une course dominé par le Danois Simon Hansen, en 5h55:39, nouveau record du parcours, devant le Français Emil Blondel (6h02:49) et l'Allemand Fabian Holbach (6h03:51). Avec Sander Heemeryck (7e en 6h18:46) et Bernd Van Snick (8e en 6h19:29) deux autres duathlètes belges ont incorporé le top 10.