Plainte de transitaires du transport contre des escrocs leur ayant coûté des millions

Les transitaires sont des sociétés de services qui organisent principalement des transports et s'occupent également de toutes les obligations administratives. Le secteur travaille souvent à crédit et la confiance entre le transitaire et le client est donc très importante. Des escrocs en auraient profité pour racheter des sociétés existantes et embellir les chiffres annuels. Lorsque l'activité financière réelle du client était finalement révélée, les escrocs s'étaient déjà envolés.