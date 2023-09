Procès des attentats à Bruxelles - Le ministère public annonce déjà qu'il va requérir des peines sévères

Le procès des attentats du 22 mars 2016 a repris vers 09h30 lundi devant la cour d'assises de Bruxelles, après un peu plus d'un mois d'interruption. Le ministère public a entamé son réquisitoire sur les peines, en annonçant déjà la couleur : il demandera au jury et à la cour de prononcer des peines très sévères à l'encontre des huit coupables, en particulier contre les six qui sont co-auteurs des assassinats et des tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste.