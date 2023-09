Rise for Climate appelle à manifester pour la sortie des énergies fossiles le 17 septembre

"En raison des catastrophes climatiques qui s'amplifient et avant le Sommet sur l'ambition climatique de l'Onu qui se tiendra le 20 septembre, des mobilisations auront lieu partout dans le monde du 15 au 17 septembre, à la demande de Fridays for Future et de centaines d'organisations internationales réunies sous la bannière de Global Fight to End Fossil Fuels", a-t-il détaillé.

Si Rise for Climate a décidé de manifester le 17 septembre, c'est notamment parce qu'il s'agit du dimanche sans voiture à Bruxelles. D'autres organisations se joindront au collectif, parmi lesquelles CAN Europe, Fridays for Future International, Greenpeace Belgium et Extinction Rebellion Belgium. "Une alliance est vraiment en train de se dessiner entre les ONG internationales", souligne Kim Lê Quang. "On essaie de plus en plus de trouver des moments pour mener des actions ensemble."

Lors de cette manifestation, qui partira de la gare de Bruxelles-Central, des personnalités seront également présentes pour soutenir l'initiative, comme l'ancien vice-président du Giec Jean-Pascal van Ypersele et les humoristes GuiHome et Bruno Coppens.

Les organisations espèrent, grâce à cette mobilisation mondiale, faire pression sur les institutions politiques pour sortir rapidement des énergies fossiles. Selon le cofondateur de Rise for Climate, les revendications mondiales sont multiples. Ces dernières sont relatives à "la sortie des énergies fossiles par une transition juste pour respecter l'accord de Paris et donc limiter le réchauffement climatique". Par exemple, ces ONG s'opposent aux nouveaux projets d'exploitation, aux subventions aux énergies fossiles, à l'écoblanchiment et aux fausses solutions, note encore Kim Lê Quang.