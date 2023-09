TC Charleroi - Cinq ans de prison requis pour le viol d'une prostituée sous la menace d'un couteau

Une peine de 5 ans de prison, sans s'opposer à un sursis probatoire partiel pour la moitié de la peine de prison, est requise par la substitute du procureur Garcez. "Il est tout jeune, il entame à peine sa majorité qu'il passe au viol. Il représente un danger pour la société et je me demande ce qu'il se passera quand il voudra coucher une prochaine fois", a confié cette dernière. Me Lucas Rodriguez, à la défense, a plaidé un sursis probatoire.

Jugement pour le 18 septembre prochain.