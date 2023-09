Tour d'Espagne - Evenepoel satisfait de sa Vuelta: "Seul le temps perdu dans la 6e étape est regrettable"

L'Américain est considéré comme l'un des meilleurs grimpeurs du monde. Avec toutes les étapes de montagne à venir, il ne faut pas le sous-estimer. "S'il fait un bon contre-la-montre demain, il sera un client difficile", a cependant reconnu Evenepoel. "Mais je le vois toujours comme un outsider chez Jumbo-Visma. Je pense qu'ils jouent toujours principalement Jonas (Vingegaard, ndlr) et Primoz (Roglic, ndlr). Sepp n'a pas perdu de temps dans les deux dernières étapes de montagne, mais il a quand même eu un peu de mal".

Evenepoel doit souvent faire face à un bloc de trois coureurs. "Ce n'est pas facile", confirme-t-il. "Je dois trouver un plan différent chaque jour pour les surprendre. Mais je le savais avant la Vuelta. J'essaie d'y faire face du mieux que je peux".

Evenepoel s'est dit "très satisfait" de sa Vuelta jusqu'à présent. "Nous nous en sortons très bien, moi et l'équipe. C'est dommage d'avoir perdu une demi-minute dans la sixième étape. Mais il faut l'accepter dans un Tour de trois semaines. Tout le monde a déjà eu un moment de moins bien. Comme j'ai perdu le maillot rouge ce jour-là, j'ai aussi pu mieux récupérer après l'étape. On arrive plus vite à l'hôtel. C'est un avantage. J'espère continuer ainsi dans les semaines à venir."