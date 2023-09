Tour d'Espagne - Mikel Landa, futur équipier d'Evenepoel, partira juste devant lui mardi

Evenepoel entame le contre-la-montre de 25,8 km à Valladolid à 16:56 mardi, quatrième du classement. Deux minutes avant lui, Mikel Landa prendra le départ. "Je lui ai déjà envoyé un message pour lui dire qu'il devait absolument m'attendre demain. Non, c'est une blague", a déclaré Evenepoel en plaisantant. "Landa a signé avec nous à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Il est ici pour obtenir son propre résultat et faire sa propre course. Nous sommes tous suffisamment professionnels pour faire la distinction entre le présent et l'avenir. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas déjà m'aider un peu dans certaines situations de course sur cette Vuelta. On ne sait jamais dans quelle situation on va se retrouver, mais ce n'est certainement pas comme si j'attendais de l'aide de sa part".