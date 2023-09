Un homme meurt noyé après avoir glissé en tentant de récupérer des clés tombées à l'eau

Les faits se sont produits dimanche en début de soirée dans la partie du canal située entre la Petite Île et la chaussée Princesse Elisabeth à Ostende. Le trousseau de clés d'un homme est tombé à l'eau. Deux jeunes - l'un âgé de 29 ans, l'autre de 21 ans - ont essayé de le récupérer mais le plus âgé d'entre eux a glissé. Le plus jeune a alors tenté d'aider son camarade mais en raison du fort courant, ils se sont tous les deux retrouvés en difficulté dans l'eau.

Des passants ont prévenu les services d'urgence et ont réussi à sortir la plus jeune victime hors de l'eau. Celle-ci a été transportée dans un état critique à l'hôpital mais son état s'est entre-temps amélioré.

Les recherches de la police maritime et d'une équipe de plongeurs des sapeurs-pompiers, qui ont duré jusqu'à 21h00 dimanche, n'ont pas permis de retrouver l'autre victime, emportée par le courant. Son corps sans vie a finalement été découvert lundi matin aux alentours de 07h30, près d'un quai situé derrière la gare de la station balnéaire.