Van Quickenborne ne peut rester en fonction s'il a fait de fausses déclarations

"Si Van Quickenborne a réellement fait de fausses déclarations sur l'incident, alors il ne peut tout simplement pas rester (ministre). Il s'agit de personnes qui le protègent jour et nuit et méritent son plus grand respect", a déclaré Mme Ingels, dans l'opposition.

La chaîne de télévision publique flamande VRT a rapporté lundi que M. Van Quickenborne était visible sur des images de caméras de la police installées dans sa rue, quelques heures après que certains des invités à sa fête d'anniversaire aient, le 14 août dernier à Courtrai, uriné sur un combi de la police.

Le vice-Premier ministre Open Vld maintient quant à lui ses déclarations précédentes et assure toujours qu'il n'était pas au courant de l'incident.