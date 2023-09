Activation de la phase d'avertissement du "Plan forte chaleur et pics d'ozone"

L'IRM prévoit en effet pour les prochains jours un temps très chaud. Les températures maximales prévues à Uccle seront proches de 29°C. Selon les prévisions de l'IRM, la somme des différences entre les températures maximales prévues pour les 5 jours à venir et le seuil de 25°C est supérieure à 17°C, ce qui justifie le passage en phase d'avertissement dès ce mardi..

Dans les prochains jours, les concentrations d'ozone augmenteront mais aucun dépassement du seuil européen d'information n'est actuellement prévu. Un bulletin spécifique à la situation pour l'ozone sera diffusé si besoin en fonction de l'évolution des concentrations.

Le "Plan forte chaleur et pics d'ozone' se compose de 3 phases: vigilance, avertissement, alerte. Il a pour vocation d'anticiper la survenue de vagues de chaleur ainsi que de définir les mesures à prendre pour prévenir et limiter leurs effets sur la santé et le bien être social, en portant une attention très particulière aux populations à risque.