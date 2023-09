BNPP Fortis comptera 4,8 millions de clients et 960 agences après fusion avec bpost banque

La filiale belge de la banque français disposera alors, selon elle, du plus grand réseau d'agences du plat pays. La banque estime qu'elle disposera, au total, de 1.400 points de retraits de cash en Belgique, en s'appuyant, en plus de ses agences, sur d'autres partenaires comme Batopin.

La fusion entre BNP Paribas Fortis et bpost banque devrait être effective à compter du 22 janvier 2024, sous réserve de l'obtention de l'approbation des autorités compétentes. Cette intégration se fera par le biais d'une fusion horizontale. L'entité juridique bpost banque S.A. - dont BNP Paribas Fortis est l'unique actionnaire depuis le début de l'année 2022 - sera ensuite dissoute. La marque bpost disparaîtra des enseignes pour laisser place à celle de son repreneur.

Au même moment, BNPPF lancera deux nouvelles formules d'abonnement, le Pack Easy Go et le Pack Easy Guide, qui permettront aux clients de se composer un pack sur mesure pour la gestion de leur portefeuille. "Pour accueillir les clients de bpost banque et les nouveaux clients et pour remercier les clients de BNP Paribas Fortis, toutes les options proposées dans les deux nouveaux packs modulaires seront gratuites durant l'ensemble de l'année 2024", a annoncé la banque mardi.

BNP Paribas Fortis a dégagé un bénéfice net d'1,53 milliard d'euros au premier semestre 2023, en recul de près de 5% par rapport à la même période de 2022, a annoncé mardi la filiale belge du géant bancaire français.