Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 a terminé de peu dans le rouge

Galapagos (35,07) et Solvay (108,70) s'appréciaiet de 0,40 et 0,18% alors que UCB (81,04) reculait de 0,83%. Aperam (27,01) et Melexis (87,25) étaient en hausse de 0,52 et 0,29%, Sofina (209,60) progressant de 0,67% tandis que Umicore (23,93) et Ageas (36,21) perdaient 1,07 et 0,93%.

Colruyt (36,92) bondissait par ailleurs de 6% après une recommandation à l'achat, à l'inverse de Ahold Delhaize (28,52) qui chutait de 6,1% suite à une recommandation à la vente.

Azelis (19,53) et SmartPhoto (26,20) chutaient de 3,5 et 6,4% tandis que Euronav (15,36) et CFE (7,75) perdaient 2,6 et 1,9%, Montea (72,00) chutant de plus de 2%, ce que gagnaient Ekopak (19,45), GIMV (43,20), Atenor (17,90) et Tinc (12,20).

Celyad (0,866) et IBA (11,00) chutaient enfin de 8,1 et 4,3%, Mithra (2,09) et Sequana Medical (3,36) de 3,2 et 2,6% alors que Nyxoah (7,44) regagnait 4,5%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0720 USD, contre 1,0750 dans la matinée et 1,0790 la veille. Le lingot se négociait autour de 57.815 euros, en progrès de 75 euros.