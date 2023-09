Challenger d'Istanbul - Gauthier Onclin battu au premier tour

Gauthier Onclin, 198e mondial et à ce titre 5e tête de série, a été nettement battu au premier tour du tournoi de tennis Challenger 75 d'Istanbul, mardi en début d'après-midi. Le Liégeois de 22 ans, a été éliminé par le Turc Altug Celikbilek (ATP 264) en deux manches et à peine 51 minutes: 6-1 et 6-0.