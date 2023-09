Conflit israélo-palestinien - Gennez inscrit la Palestine à l'agenda de la réunion des ministres de la Coopération

La ministre belge a explicitement inscrit "la détérioration de la situation en Palestine et la montée de la violence" à l'agenda de ce conseil informel, indique-t-elle dans un communiqué. Son intervention a reçu le soutien de plusieurs pays, dont l'Espagne, le président en exercice du Conseil européen, l'Italie, le Luxembourg, l'Irlande, le Portugal et Chypre, ainsi que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères, Josep Borrell, ajoute-t-elle.

"En Israël, les extrêmes gagnent en influence. Le ministre des Finances Smotrich a déclaré qu'il voulait rayer de la carte le village cisjordanien de Huwara. Les colons israéliens font preuve de plus en plus d'audace en Cisjordanie, avec le soutien complaisant du gouvernement israélien. Dans les territoires palestiniens occupés, l'espace pour la démocratie et le débat public ouvert se rétrécit également. Plus de deux ans après la date prévue, aucune élection n'a encore été organisée et la liberté d'expression est compromise. En bref, l'influence croissante des extrêmes rend de plus en plus difficile une solution pacifique et durable au conflit", a déclaré Caroline Gennez.

La ministre a aussi détaillé les intentions de la Belgique : "notre solidarité internationale mettra davantage l'accent sur le renforcement de la société civile en Palestine au travers du Civic Space Fund. Il s'agit d'un fonds que nous venons de créer pour soutenir les organisations et les militants des droits humains dans les pays partenaires de notre coopération au développement."