Coupe du monde kayak rivière - Léo Montulet sacré vainqueur de la Coupe du monde de kayak rivière

La fédération internationale de canoë-kayak a officialisé le classement général de la Coupe du monde après les 6 manches de la saison, 2 en Italie et 4 récemment en Tchéquie. Montulet, vainqueur à deux reprises, une fois à Mezzana (Ita) et la semaine dernière à Lipno (Tch), totalise 377 points et devance au final le Slovène Nejc Znidarcic (367 pts), multiple lauréat, et le Français Augustin Reboul (360 pts).

Joren Bogaerts est 18e (301 pts), Samuel Pype 24e (283 pts), Quentin Mazy 26e (279 pts) et Lean Bogaerts 29e (250 pts). L'ancien vice-champion du monde espoirs est le premier Belge à s'imposer au final de cette compétition de rivière, même si son entraîneur Maxime Richard et Jean-Pierre Burny sont deux autres Namurois à s'être illustrés dans la discipline en y décrochant de multiples titres de champions du monde.

Chez les dames et toujours en K1, Clémence Hulpiau, en bronze lors de la dernière manche en sprint à Ceske Budejovice, a terminé à la 7e place, à égalité de points (147) avec la Tchèque Marie Nemcova (6e).

La compétition mondiale féminine a été remportée par l'Italienne Giulia Formenton (192 pts), devant la Française Lise Vinet (192 pts) et la Slovène Ana Steblaj (172 pts).