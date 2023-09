Des blessés légers dans un accident provoqué par le voleur d'une camionnette

Le vol a été commis samedi après-midi dans la Gentstraat à Deinze. Le suspect a pris le contrôle du véhicule alors que son chauffeur était en train d'effectuer une livraison. "Vers 13h10, la camionnette volée a été repérée sur la nationale 43, au carrefour avec la Gampelaeredreef. Elle roulait à vive allure en direction de Gand", a précisé la police locale. Un peu plus loin sur la nationale, le véhicule est entré en collision avec une autre voiture transportant un homme de 27 ans et un bébé de 10 mois. Ces deux derniers ont été légèrement blessés.

La camionnette a poursuivi sa route sur la Parijsestraat et son conducteur a refusé de s'arrêter malgré les signaux bleus et sonores de la police. "Dans sa fuite, le chauffard a encore percuté volontairement un second véhicule, et la camionnette de finir sa course sur la Gampelaeredreef. Le suspect a pris la fuite à pied, mais a pu être interpellé. Un juge d'instruction l'a placé sous mandat d'arrêt.