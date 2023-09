Dix mille personnes attendues sur deux jours à la rave indoor d'Halloween à Grand-Bigard

"Après une première édition réussie l'année dernière, la plus grande fête d'Halloween de Bruxelles revient cet automne pour une spectaculaire rave indoor de deux jours dans un entrepôt industriel" situé à Grand-Bigard (Dilbeek, Brabant flamand), indiquent les organisateurs dans leur communiqué.

Les deux soirées consécutives auront lieu à chaque fois de 20h00 à 04h00 du matin.

Parmi les artistes déjà annoncés figurent Ben Böhmer (en live), Jayda G et Ross From Friends le vendredi ainsi que Job Jobse B2B Palms Trax (leur première performance en Belgique depuis 2019) et Pedro Winter (l'ancien manager de Daft Punk) le samedi.

L'affiche complète comportera une vingtaine de DJ's électro, qui se produiront sur trois scènes différentes.

Les tickets pour l'événement sont d'ores et déjà en vente (42,50 euros en prévente pour une soirée, 87,50 euros pour les deux soirées) via le site http://www.thehangar.be.