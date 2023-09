Droits de l'homme: les finalistes du prix Vaclav Havel dévoilés

Doté de 60.000 euros, le prix Vaclav Havel récompense chaque année depuis 2013 une personnalité de la société civile pour ses "actions exceptionnelles en faveur des droits de l'homme en Europe et au-delà", indique le Conseil de l'Europe dans un communiqué.

Les trois finalistes ont été sélectionnés par un jury, composé de "personnalités" des droits de l'homme et présidé par le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), le Néerlandais Tiny Kox.

Osman Kavala est un homme d'affaires et philanthrope de 65 ans, arrêté en octobre 2017 puis condamné en 2022 à la perpétuité par la justice turque pour "tentative de renversement du gouvernement" via le financement des manifestations anti-gouvernementales dites "mouvement de Gezi" en 2013.

Un arrêt de 2019 de la Cour européenne des droits de l'homme a jugé la détention de M. Kavala contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et demandé sa libération.

Militante pro-droit à l'avortement, Justyna Wydrzynska est la fondatrice d'Abortion Dream Team, un collectif de militants qui "fait campagne contre les lois polonaises restrictives sur l'avortement depuis 2006" et propose des formations et des conseils.

Justyna Wydrzynska a été condamnée en mars par un tribunal de Varsovie à des travaux d'intérêt général pour avoir aidé un avortement, un cas sans précédent en Pologne.

Evgueni Zakharov est le fondateur d'une coalition d'ONG appelée "Tribunal pour Poutine", qui collecte, vérifie et stocke les preuves de crimes de guerre commises depuis le début de l'agression russe de l'Ukraine en février 2022.

Il est également le fondateur du Groupe ukrainien d'Helsinki, visant à promouvoir la mise en œuvre des Accords d'Helsinki sur les droits de l'homme, et directeur du Groupe de protection des droits de l'homme de Kharkiv.

"Aujourd'hui plus que jamais, il est primordial de célébrer les femmes et les hommes qui, par leur courage, leur détermination et leur force, nous montrent le chemin de la liberté", a déclaré Tiny Kox, cité dans le communiqué.

En 2022, le prix Vaclav Havel a été remis à l'opposant politique russe Vladimir Kara-Mourza, très critique de l'offensive en Ukraine, condamné à 25 ans de prison pour "haute trahison".