Incident lors d'une fête chez Van Quickenborne - Le ministre s'expliquera jeudi en commission de la Justice

Durant cette fête, plusieurs invités ont uriné sur un combi de la police garé à côté de la villa du ministre sous protection depuis plusieurs mois. Révélés dans la presse, ces faits ont suscité une vive polémique. Le ministre a répété à plusieurs reprises qu'il ignorait tout de ces comportements jusqu'à ce qu'ils sortent dans les médias. Or, selon un article de la VRT publié lundi soir sur son site internet, les images filmées par une caméra de surveillance laissent penser le contraire. Une interprétation "suggestive" démentie par M. Van Quickenborne.

Mme Van Vaerenberghe a décidé de réunir la commission de la Justice pour entendre les explications du ministre. Elle a rappelé que M. Van Quickenborne bénéficiait d'une protection policière en raison des menaces qu'il a reçues de trafiquants de drogue.

"Il s'agit de personnes qui, jour et nuit, assurent une protection et méritent le plus grand respect. La N-VA soutient la demande d'entendre le ministre en commission de la Justice. S'il apparaît qu'il a tenu des déclarations inexactes, il ne peut simplement plus rester en fonction", a-t-elle expliqué.

Dès lundi soir, les Engagés, le Vlaams Belang et à leur suite le PTB ont réclamé une convocation de la commission de la Justice.