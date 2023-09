Incident lors d'une fête chez Van Quickenborne - "Une bêtise dont ils ont profondément honte", affirme l'avocat des deux invités

Selon Me Van Cauter, ses clients ont immédiatement contacté la justice dès qu'ils ont eu connaissance de la polémique. L'avocat parle d'un "comportement stupide qui n'est pas criminel".

"Ils n'avaient nullement l'intention de salir la police ou de détruire des choses. (...) Ils ont le plus grand respect pour l'État de droit et le rôle crucial que la police y joue", a indiqué Me Van Cauter dans son communiqué.

"C'est d'autant plus vrai que leur ami, le ministre de la Justice, et sa famille, ont été protégés par la police dans des circonstances difficiles. Il est très regrettable que leurs actions, dont ils sont seuls responsables" affectent aujourd'hui Vincent Van Quickenborne. "D'autant plus que cela s'est passé à son insu", a-t-il précisé.

Selon l'avocat, ses clients "semblent être les pions d'un jeu dans lequel d'autres intérêts sont en jeu", faisant peut-être référence aux relations tendues entre le ministre de la Justice et les syndicats de police.